Городской историко-краеведческий музей Полярного продолжает реализацию проекта «Военный Полярный»

Комплекс из пяти направлений, разработанный сотрудниками учреждения, призван расширить знания жителей и гостей города воинской славы о значении Полярного в годы первой Мировой и Великой Отечественной войн.

Недавно в музее Полярного торжественно открыли обновленную экспозицию «Зал войны». Это один из этапов реализации большого проекта, разработанного музейщиками города воинской славы. Установленные в шести локациях информационные стенды – также часть «Военного Полярного». Например, большой экран призван рассказать о «Площади Памяти» - традиционном месте для торжественно-траурных митингов, проходящих накануне Дня Победы.

Наталья Сергеева, заведующая выставочно-оформительским отделом Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Здесь находятся воинские захоронения тех времен. Очень важно было, чтобы информационный стенд находился в этом месте».

Ещё несколько стендов установлены рядом с жилыми объектами, постройками 30-40-х годов прошлого века – госпиталем, циркульным домом, школой. Здания хоть и были восстановлены после войны и неоднократно реставрировались, но будто хранят ещё на себе следы военных лет - трещинки и сколы на стыдливо оголённых под штукатуркой кирпичах.

Анастасия Князева, заместитель директора Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Хочется отметить, что все точки для установки стендов были выбраны самими жителями Полярного. В январе мы проводили голосование. Но у нас произошла такая история: мы - музейщики сами отобрали места, не включив туда здание бывшей первой школы».

Ошибку сотрудники музея исправили, провели переголосование, итогом и стала установка информационного экрана у погодинской школы.

В рамках проекта «Военный Полярный» проходят также лектории с историками и краеведами Мурманской области. На популярных интернет-площадках можно найти аудиогид по Полярному и серию подкастов «Давным-давно была война».

Анастасия Князева, заместитель директора Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Большую помощь нам оказал Драматический театр Северного флота, который всю запись взял на себя. Мы подготовили воспоминания жителей города. Я думаю, что очень интересный у нас получился материал».

Теперь прогулка по знаковым местам Полярного станет ещё и погружением в историю, расширением знаний о годах войны в месте базирования сил Северного флота.