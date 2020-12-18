Городской каток в Мурманске появится на улице Воровского

А в центре Мурманска тоже заливают каток, он расположился на территории одной из пешеходных зон в центральном парке. Пока площадка закрыта для посетителей, но в скором времени её должны открыть.

Раньше каток заливали вокруг центральной городской ёлки, но, видимо, от этой идеи было решено отказаться. Сейчас рядом с главным символом праздника устанавливают световые конструкции. Бесплатный каток теперь расположится на улице Воровского, рядом с павильонами новогодней ярмарки.

Пользователи социальных сетей уже отметили, что место для спортивного объекта выбрано уж очень необычное.