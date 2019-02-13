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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.19 19:30

«Городской клуб старшего поколения» - на пенсии скучно не будет

В столице Заполярья начинает работу новый социальный проект «Городской клуб старшего поколения». Для бабушек и дедушек будут организованы курсы финансовой, юридической и компьютерной грамотности, встречи и мастер-классы. Всё это будет делаться для того, чтобы пожилые мурманчане привыкли к новому темпу жизни.

После противоречивой пенсионной реформы в наш обиход прочно вошло понятие «человек предпенсионного возраста». Люди, которые стоят на пороге нового этапа жизни или те, кто уже получают пенсию, не всегда могут привыкнуть к новому образу и темпу жизни. Отсюда и проблемы со здоровьем и депрессии, говорят психологи.

В Мурманске начинает работу «Городской клуб старшего поколения». Представители власти подчеркивают, что раньше организации досуга людей в возрасте от 55 до 60 лет не уделялось должного внимания.

- Эта часть населения, как бы выпадает из нашего внимания, что с моей точки зрения, неправильно. Неправильно, потому что, во-первых, это люди с очень большим жизненным опытом, высочайшего класса профессионалы в своей деятельности, они в своей сфере деятельности накопили не только серьёзный опыт, но и профессиональные знания, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

«Городской клуб старшего поколения» - это интересная и позитивная альтернатива стереотипному образу жизни пожилых россиян. В рамках работы клуба будут организованы мероприятия и проекты в таких важных сферах как спорт, финансовая и юридическая грамотность, творчество и домоводство.

- И в сфере культуры, и в сфере образования, и в сфере дополнительного образования, и в сфере здоровья. Там они для себя будут получать что-то, но в то же время, они будут отдавать, потому что энергия у них осталась, силы остались, ещё многое могут. Самое главное, очень важно почувствовать людям себя нужными и востребованными, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск.

Для участников нового социального проекта в интеллект-центрах, расположенных во всех округах Мурманска, будут организованы лекции о правильном питании, профилактике различных заболеваний, а также бесплатное медицинское обследование в Центре здоровья на базе Первой городской поликлиники.

- Будут проводиться не просто консультация, а будут измеряться давление, рост, браться на анализ кровь, а на кардиовизоре проведут обследование сердца, проведут осмотр гигиениста-стоматолога, спирометрия, которая измеряет жизненную ёмкость лёгких, измерение внутриглазного давления. Все эти мероприятия будут проводиться в рамках  социального проекта, - рассказал Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманской областной клинический многопрофильный центр».

Участники нового проекта будут встречаться и с молодёжью, чтобы вместе стараться на благо заполярной столицы. Каждый член клуба получит удостоверение с индивидуальным номером.  «Для того, чтобы стать участником программы, необходимо написать заявление, либо обратившись в общественную организацию, в которой состоят большинство жителей пожилого возраста города Мурманска, либо обратиться в отдел социальной поддержки», - пояснила Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации Мурманска.

Уже в эту пятницу 111 мурманчан  получат удостоверения. Стартует работа клуба в понедельник. 18 февраля в рамках нового социального проекта состоится семинар о налоговой грамотности.

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