Городской клуб старшего поколения объединяет северян

В Мурманске более 77 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. Чтобы они не чувствовали себя одиноко, продолжали развиваться и общаться, в городе работает специальный клуб.

В Мурманске с 2019 года реализуют социально значимый проект «Городской клуб старшего поколения». Его цель - объединить пожилых людей вместе для коммуникаций и саморазвития. За это время в инициативе приняли участие более 3000 северян, что говорит о востребованности такого рода сообщества.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Самое важное о для них – это общение. Потому что в этом возрасте многие ушли на пенсию, потеряли родных и близких, их угнетает одиночество. Клуб позволяет им общаться, многие находят друзей, с которыми общаются, которые давно ходят, другие присматриваются друг к другу. Каждый находит тех людей, которые им интересны».

Клуб был создан при комитете по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска. Молодые люди заинтересовано принимают участие в программе и занимаются с пенсионерами. Благодаря клубу у пожилые люди ведут активный и увлекательный образ жизни. Они бесплатно посещают различные мастер-классы, выставки, концерты, занимаются физкультурой, обучаются финансовой и компьютерной грамотности. Но главное, участники делятся друг с другом сокровенными историями своей жизни и становятся ближе.

Фёдор Недошивкин, участник Городского клуба старшего поколения: «Конечно, это общение! Общение не только с членами клуба, но и, главное, с жителями Мурманска, особенно с молодыми людьми. Опыт я не передаю, рассказываю о своих коллегах. Всё-таки у молодых людей чувство романтики присутствует».

Членами городского клуба могут стать жители Мурманска: женщины в возрасте от 55 лет и мужчины с 60 лет вне зависимости от статуса и состояния здоровья.