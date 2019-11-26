Городской клуб старшего поколения продолжает свою работу

В этот раз «молодые» пенсионеры встретились с известным мурманским фотографом Юрием Шумилкиным.

Встреча городского клуба старшего поколения, которая состоялась в одном из интеллект-центров Мурманска в этот раз была посвящена 125-летию исследователя Арктики и дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина. Участники клуба собрались в зале, чтобы послушать рассказы мурманского фотографа Юрия Шумилкина. Ведь именно он в своё время фотографировал контр-адмирала в Мурманске.

«Я думаю, что эти встречи будут очень интересными для жителей города Мурманска», - считает Елена Меркушова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

На встречу с мурманским фотографом собрались около 50 гостей. А всего в клубе «молодых» пенсионеров уже около двух тысяч человек. Они регулярно становятся участниками интересных и познавательных мероприятий. Например, Людмила Николаевна Грищенко пополнила ряды клуба весной этого года. Узнала о нём от подруг и с тех пор, её жизнь заиграла новыми красками.

«Очень благодарно за то, что такой клуб организован в нашем городе, говорит Людмила Грищенко, член клуба старшего поколения, - потому что этот клуб вдохнул вторую жизнь в нас. Мы просто почувствовали себя нужными людьми, нам стало интересно жить».

Любой житель Мурманска старше 55 лет может присоединиться к участникам клуба. Для этого необходимо написать заявление или обратиться в отделы по соцподдержке в Ленинском или Первомайском округах. Каждый участник объединения получает именную карту, подписанную главой администрации города.