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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.23 19:30

Городской конкурс «Студент года»: из 130 заявок в проект прошли 80 студентов

В 23-й раз в Мурманске стартовал городской конкурс «Студент года». За всё время в котором приняли участие более двух тысяч человек. Главная цель конкурса - выявить в столице Заполярья лучших представителей студенчества города с хорошей академической успеваемостью и с активной жизненной позицией.

Больше 20 лет администрация города, Мурманский городской студенческий совет и Объединение молодёжных центров проводят конкурс «Студент года». Этот сезон не стал исключением. Из почти что 130 заявок для участия в проекте были отобраны 80 студентов. 

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «Ребята, когда выйдут после этого конкурса, будут совершенно другими. Они во время конкурса познакомятся с другими ребятами. Они смогут сравнить себя. Они поставят себе какие-то новые цели для того, чтобы достичь тех или иных показателей. Для них это важно. Ну, и сама стипендия, которую в течении года они будут получать, - это тоже большой стимул».

Напомним, что участие в конкурсе принимают студенты в возрасте от 16 до 25 лет, обучающиеся на очном отделении. Молодым людям нужно будет преодолеть 17 испытаний, разделённых на три этапа. Конкурсные задания позволят участникам проявить себя в таких сферах как учёба, спорт, творчество, а также общественно-полезная деятельность.

Алина Солдатенкова, студентка Мурманского филиала Уральского регионального колледжа, участница конкурса: «Мне это интересно. Хочу пообщаться с людьми, проверить, на что я способна, на что нет. Свои слабые и сильные стороны проверить».

«Студент года», «Лучший студент образовательной организации высшего образования», «Лучший студент профессиональной образовательной организации» - это три номинации, которые включает конкурс. 

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике Мурманского арктического университета: «Я хочу увидеть очередное подтверждение тому, что вся молодёжь талантливая, что в Мурманске мы подберём ключ к каждому. После школы молодой человек должен погрузиться в студенчество и попробовать себя в любом направлении».

Победителей конкурса определят в мае 2024 года. Им будут назначены стипендии.

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