Городской конкурса «Студент года» продолжается

В этот раз участники второго этапа конкурса представили достижения в социальной работе в рамках испытания «Я – лидер».

28 участников конкурса «Студент года» придумывали полезные социальные акции и проводили их в кругу сверстников. Темы работ были разнообразными – от профилактики увлечения азартными играми до стоматологических заболеваний.

Егор Банишевский, директор МАУ «Молодёжь51», член Общественной палаты Мурманской области: «Молодые люди почувствовали себя частично в роли специалистов по работе с молодёжью, так и в различного рода, можно сказать, ивент-менеджеров, потому что кроме того, что нужно было придумать свою идею, её нужно было ещё и реализовать. Донести определенного рода смыслы».

И вот настал момент истины – защита своих проектов. Участники выступали друг перед другом, а также членами жюри. Они раскрывали результаты своих работ и делились значимостью их проведения.

Городской конкурс «Студент года» в этом году отмечает 25-летие. Победители первых конкурсов уже успели воплотить в жизнь свои замыслы и амбиции, а теперь за звание лучшего соревнуются их дети.

Кто станет победителем 2026 года, станет известно по итогам большого конкурса.