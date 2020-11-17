Городской спортивный центр «Авангард» приглашает мурманчан младше 65 лет на бесплатное плавание

Такие водные процедуры помогут горожанам улучшить настроение и побороть осеннюю сонливость.

Зачастую осенью северян мучает сонливость, разбитость и подавленное настроение, особенно по утрам. А ведь впереди долгая зима и полярная ночь. С негативными проявлениями в самочувствии можно легко справиться, например, посетив бассейн.

Вдвойне приятно то, что сеансы плавания в городском спортивном центре «Авангард» до 20 декабря будут бесплатными.

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Организовано бесплатное посещение для женщин старше 50, мужчинам старше 55 лет, есть верхнее ограничение 65+. Представители этой категории горожан не смогут посещать бассейн».

В чаше бассейна могут находиться одновременно не более 20 человек, такие ограничения связаны с неблагоприятной эпидобстановкой, поэтому на сеанс следует записываться заранее.

Сергей Щукин, и.о. директора МАУ ГСЦ «Авангард»: «Для того, чтобы попасть на сеансы, нужен паспорт, пенсионное удостоверение, справки от соцслужб. И это всё».

Напомним, в этом году в бассейн открыли после реконструкции. Поэтому не стоит волноваться о комфорте, здесь предусмотрены широкие дверные проёмы и установлены специальные кабинки для маломобильных северян.