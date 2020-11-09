Городскую ёлку монтируют, но будут ли её открывать, не знают

Белый песец вызывает зимние ассоциации, но не холодные и вьюжные, а скорее праздничные, рождественские. А ведь в центре Мурманска на площади Пять Углов уже начали собирать новогоднюю ель. 22-метровая конструкция весит, на минуточку представьте, три тонны!

И это, не считая 12-тонных бетонных блоков, которыми обычно рабочие крепят основание каркаса. Такой вес, мера предосторожности, в нашем городе бывают и штормовые ветры.

По словам специалистов, устоит главное городское праздничное украшение даже при силе ветра в 15 метров в секунду.

Монтажные работы планируют завершить к концу ноября. А вот когда состоится торжественное открытие и будет ли вообще праздничная программа, пока не известно, возможно, ёлочке придётся зажечься без Дедушки Мороза.