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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.22 19:30

Городу-герою Мурманску 106 лет! Телекомпания «Арктик-ТВ» поздравляет земляков с Днём города

Столица Заполярья характера своим твёрдым, северным характером, но несмотря на это, здесь живут добрые и душевные люди.

Площадь Пять Углов, памятник «Алеше», Кольский мост - эти и другие места, большинство жителей Мурманска знают как свои пять пальцев. Сейчас город выглядит красиво и современно - торговые центры, парки, кофейни, но 106 лет назад здесь не было почти ничего из того, что мы привыкли видеть сегодня.

В 1915 году на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря определили место под застройку морского порта, необходимо было бесперебойно доставлять военные грузы по воде, начались работы.

4 октября 1916 года на голом невысоком холме, где сейчас располагается здание областного Дворца культуры им. С.М. Кирова, заложили первый камень в основание храма – так был образован город Романов-на-Мурмане. Позже он будет называться Мурманск. 

Город всегда быстро расширялся благодаря порту. Строилось новое жильё, открывались школы и детские сады, поликлиники, комбинаты, объекты культурно-бытового назначения, магазины. Правда, выглядело всё это немного иначе, чем сейчас...

Морская специализация была всегда ведущей в Мурманске, порт был базой снабжения, ремонта кораблей Северного флота, а также обеспечивал рыбой и другими морепродуктами регионы СССР.

Мурманск – город, прошедший войну с большими потерями. По количеству сброшенных на Мурманск бомб наш город уступает лишь Сталинграду. 792 авиационных налёта, 185 тысяч бомб. Мурманчане не сломились, выстояли и продолжали работать.

К концу Великой Отечественной войны от столицы Заполярья почти ничего не осталось. Властями было принято решение внести Мурманск в число субъектов страны, восстановление которых первоочередная задача. На это выделили 100 миллионов рублей. Спустя уже 10 лет были отстроены важнейшие промышленные предприятия, жилищный фонд достиг довоенного уровня, были отрыты сады, школы, кинотеатры, клубы и дома культуры.  

Сейчас это уже не тот город, каким его помнят многие старожилы. Мурманск – это не просто порт. Это самый крупный город мира за Полярным кругом, город-герой, точка притяжения туристов со всего мира. Мужественный, стойкий, холодный, но неповторимый. Богатая природа, развитая инфраструктура, а главное, душевное население – люди, которые создают всю атмосферу. С Днём города, земляки!

 

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