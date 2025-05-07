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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.25 19:30

Горожан поздравили с 40-летием присвоения Мурманску звания «Город-герой»

Исполнилось 40 лет со дня присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой». Гостями торжественной церемонии, посвящённой событию, стали ветераны и почётные граждане областного центра. Со сцены их поздравили руководители региона и города.

О присвоении Мурманску звания города-героя сообщили по радио 6 мая 1985 года. В тот же день на фасаде гостиницы «Артика» вывесили полотно с изображением звезды и надписью: «Мурманск – город-герой». У входа была установлена трибуна. На следующие сутки в центре города провели митинг, на котором выступали руководители области, командующий Северным флотом, рабочие и председатель горисполкома.

Примечательно, что звезду городу-герою вручил Михаил Горбачев спустя два года - в сентябре 1987-го. Для этого он прилетел в Заполярье. А в это время областной центр готовили к юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.

Если больше углубиться в историю, то Мурманск наравне со Смоленском последним в стране получили звание «Город-герой». А ведь ещё в ноябре 1945 года он был включён в перечень 15 городов СССР, которые наибольшим образом пострадали от войны и подлежат первоочередному восстановлению.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Мурманчане пережили… Мурманчане выстояли».

Юнармейцы и кадеты вручили ветеранам, который собрались в честь юбилейной даты, памятные подарки. Также в стенах Детской театральной школы состоялась церемония награждения участников конкурса «Мурманск – луч звезды Победы».

В завершение вечера показали спектакль «Дети военного Мурмана», созданного на основе воспоминаний защитников, тружеников тыла и ребят, которые в годы Великой Отечественной войны жили и работали в Заполярье.

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