Горожан спасали ночью из горящего 2-этажного деревянного дома

Беспокойная ночь выдалась в Мурманске у жильцов деревянного дома по улице Бредова, 20.

В три часа ночи их старая двухэтажка загорелась. Незамедлительно на место происшествия прибыли спасательные службы.

12 человек эвакуировали, пятерых спасли, а одного пострадавшего увезли в больницу с переломом ноги.

От предоставления мест в пункте временного размещения жильцы отказались.

Сейчас ведётся работа с собственниками квартир для решения вопроса предоставления жилья маневренного фонда. Причины возгорания устанавливаются.