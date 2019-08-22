Горожане бывают «злючими»

В центре Мурманска мужчина накинулся на собаку. Пес по кличке Понго, по словам хозяина, с детства привык гулять без поводка и ждал у магазина, к прохожему подбежал «поздороваться». Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Прохожий откинул животное пинком, а после побежал за ним и нанёс ещё несколько ударов ногами. За пса заступились неравнодушные горожане.

Хозяин собаки выложил кадры в социальную сеть в надежде найти обидчика, впрочем, питомец сейчас чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает.

Кстати, собака по кличке Понго - звезда «Инстаграм». - у джек-рассел терьера есть своя аудитория, которую он радует фотографиями в забавном рюкзачке-панде.