Горожане наблюдают за жизнью птиц

В одной из популярных социальных сетей опубликовали необычное видео. Его автор догадался разместить небольшую видеокамеру рядом с кормушкой для птиц. Эксперимент завершился удачно.

Как оказалось, чаще всего к кормушке прилетают синицы - птички с красивой жёлтой грудкой. Они хорошо приспособились к жизни по соседству с человеком и обитают в городах и в лесу. Не брезгают угощением и снегири, вероятно, этим перелётным птицам попросту надоедает питаться одной только рябиной.