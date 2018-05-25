Горожане самостоятельно ликвидировали обрыв на электролинии, не дождавшись аварийной службы

На улице Мурманской в результате обрывы линии электропередач два дома остались без электричества. Бригаду ремонтников местные жители так и не дождались, просидев без электричества 12 часов. Горожане приняли решение самостоятельно починить проводку. Один из участников процесса поделился кадрами с места ЧП.

- Сегодня прошёл небольшой штормик, и получилось, что вот эти два провода просто упали, - рассказывает мурманчанин. – Они были разорваны, коротнули о стволы и упали.

Заметив разрыв проводов, очевидцы сразу сообщили об этом в аварийную службу, вот только на проблему оперативно никто не отреагировал. Невооружённым глазом видно, что участок линии электропередач находится в аварийном состоянии: столбы покосились, а кусты и деревья под проводами разрослись выше положенного. Именно они и стали причиной ЧП. Но обвинять в произошедшем растения не стоит, уверены горожане, ведь заниматься подрезкой должны специальные службы. Просидев без света 12 часов, жильцы домов по улице Мурманской решили взять ситуацию в свои руки и восстановить линию.

Опасная работа заняла у электриков-любителей около часа. А что помешало профессиональным специалистам аварийной службы сделать то же самое, нам неизвестно.