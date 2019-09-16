Горожане ставят «Зелёные рекорды»

В столице Заполярья состоялась ежегодная акция по высадке деревьев и кустарников «Зеленый рекорд». Растения высадили на нескольких десятках общественных зон города.

Акция «Зеленый рекорд» ежегодная и стала уже доброй традицией города Мурманска. Благодаря проекту новые растения высаживают во всех округах города: в скверах, на территориях образовательных учреждений, вдоль дорог, около жилых домов.

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск: «И вот если мы вспомним, в каких бы скверах мы сейчас не оказались, мы видим те кусты замечательные, которые были посажены на протяжении многих лет мурманчанами. Второе направление зеленого рекорда я бы назвала работа во дворах. Потому что мурманчане, помимо того, что на предприятии ходят на общегородские субботники по высадке деревьев, они очень хорошо ухаживают за своими дворами».

Мурманчане акцию любят и даже пасмурная осенняя погода не преграда для тех, кто хочет озеленить родной город. В проекте принимают участие семьями, вместе с маленькими детьми, чтобы привить подрастающему поколению любовь к окружающему миру.

По подсчётам организаторов в этот раз высажено более пяти тысяч саженцев, адаптированных к суровому северному климату, например, сирень и жимолость.