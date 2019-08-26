Горожане встречают «Мурманскую осень» с песнями и весёлыми играми

В областном центре продолжают отмечать фестиваль «Мурманская осень» В этот раз горожане собрались в сквере на улице Хлобыстова и у первой гимназии.

Конец августа - время, когда мурмачане уже вернулись из отпусков и готовятся к новому учебному или рабочему году. Чтобы горожане не скучали и не грустили из-за непогоды, в столице Заполярья придумали фестиваль «Мурманская осень».

Уникальный фестиваль «Мурманская осень» проводится в городе уже третий год. За это время праздник полюбился мурманчанам и, несмотря на прохладную погоду, горожане собираются в парках и скверах потанцевать и пообщаться.

«Лето нас не баловало, так, может быть, повезёт с осенью, - говорит Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Всех поздравляю, желаю прекрасного настроения, будьте счастливы и здоровы!».

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска, отмечает: «Мурманск прекрасен в любое время года. Мы любим свой город. А осенью город выглядит как-то по-особенному».

На праздник в сквер «Аллея поколений» пришли много маленьких мурманчан, которые вместе с родителями танцуют, угощаются кашей, приготовленной на полевой кухне. По словам заведующей детским садом № 46 Ирины Матвеевой, такие весёлые семейные выходные очень важны для развития малышей.

«Это заряд энергии, это положительные эмоции, это счастье, это радость, это любовь, - говорит Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска. – Юные северяне приходят в детский сад счастливыми, здоровыми, улыбающимися, а это самое важное для нас».

Главная задача, по словам организаторов, открыть широкой публике таланты горожан, непрофессиональных артистов, которые вдохновляются красотой родного края.

«Все номера, которые сегодня будут показаны на театрализованных площадках, посвящены Мурманску», - говорит Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска.

«В нашем городе живут очень талантливые люди, - говорит Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Не всегда им удается проявить свои таланты на всероссийском уровне, а вот такой конкурс в пределах нашего города даёт возможность показать свои таланты общественности».

В этом году у фестиваля более 400 участников из Мурманска и области. Они поют, танцуют, читают стихи и шутят. Но это не просто яркий концерт, а конкурс.

«У нас четыре номинации: «вокальное искусство», «хореографическое искусство», «художественное чтение» и «оригинальный жанр», - рассказывает Ирина Малюк, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Уровень выступлений оценивать будет жюри».

Всех участников фестиваля наградят памятными подарками и дипломами. Победители и призеры выступят на гала-концерте фестиваля, который состоится 7 сентября на площади Пять Углов.