Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»

Таким образом народные избранники исполнили решение суда.

Претензии к Виктору Хабарову возникли у правоохранительных органов, когда выяснилось, что депутат не задекларировал имеющийся в его собственности дом в Болгарии. Прокуратура через суд стала добиваться чтобы народного избранника лишили мандата за нарушение антикоррупционного законодательства.

Суд встал на сторону надзорного органа и постановил лишить Виктора Хабарова депутатского статуса. На заседании горсовета это решение исполнили. За проголосовали 20 человек, против был всего 1.

Суд постановил: «досрочно прекратить полномочия депутата в связи с утратой доверия, ввиду несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законом от 25 декабре 2008 года».