Горсовет Мурманска покинул один депутат

Мурманские депутаты провели очередное заседание горсовета. Как всегда, в центре событий были важные вопросы, касающиеся жизни нашего города.

На повестке заседания горсовета Мурманска девять вопросов, среди которых первый – отчёт перед Советом депутатов контрольно-счётной палаты города за прошлый год.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: ««Цифры, конечно, их будет много в отчёт. Но вот две значимые, которые я считаю, необходимо озвучить: более 50 контрольных мероприятий; 1,5 миллиарда бюджетных денег было проверено, законность и правильность их использования».

Кроме того, на заседании обсуждали вопрос о замене дизайна макета будущей памятной доски почётному гражданину города-героя Мурманска Ивану Фёдоровичу Ушакову, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Безусловно, доска должна в городе быть, посвященная памяти этого замечательного человека. Эта формальная формулировка, другой быть не может. Вчера разговаривал с архитектором, который работал над проектом-макетом этой доски. Конечно, мы будем двигаться дальше».

Неожиданно появился в повестке заседания и дополнительный пункт - досрочное сложение полномочий депутата Сергея Веллера. 17 лет он представлял интересы горожан в горсовете, успешно руководил бюджетной комиссией и теперь из-за переезда в Санкт-Петербург завершает политическую карьеру в законодательном органе Мурманска.

Сергей Веллер, депутат Совета депутатов г. Мурманска: «Со многими из вас я работал все 17 лет, кого-то знаю чуть меньше, но абсолютно уверен, что все депутаты, которые работают в Совете, это грамотные люди, умные, достойные. А Союз промышленников и предпринимателей, где все сейчас в режиме онлайн, позволяет заниматься мне этой работой и дальше».

Также на заседании были назначены даты представления отчётов глав. Уже в следующем месяце итоги работы за год подведёт сити-менеджер Евгений Никора, а руководитель Мурманска Андрей Сысоев отчитается перед депутатами в мае.