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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.21 19:30

Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает

Депутаты городского Совета провели 25-е в этом сезоне заседание. 25-е по счету, но насколько эффективное по факту? Таким вопросом задаются многие жители Мурманска. Недоумевают горожане и от некоторых решений главы Совета. К слову, на этом заседании Андрей Сысоев отчитался о проделанной за год работе. Так какую оценку заслуживает мэр? Давайте решать. 

Совет депутатов создан, чтобы делать жизнь в Мурманске доступной, безопасной и комфортной. Однако в последние годы всё больше северян задаются вопросом: где те самые доступность и комфорт в городе?

- Конечно, хотелось бы, чтобы с дорогами была обстановка намного лучше.

- Дома у нас в не очень хорошем состоянии.  

Более того, многие мурманчане не представляют, чем занимается горсовет, которые, как говорят народные избранники, открыты для публичных слушаний.

- Я думаю, наверное, ничем.

- Не знаю. Они каждый год - то ремонт дорог, то фасады по-новому. В прошлом году отремонтировали, в этом опять начали мазать тот же дом.  Это разве дело? Вон, у нас дома какие стоят страшные. Это всё надо делать: в это году одни, в следующем другие.

А по факту депутаты устраивают заседания для разных обсуждений. Каков толк таких встреч? Некоторые пункты повесток могут переноситься или отменяться, таким образом, оставляя важную проблему нерешенной. Удивительная трата времени за бюджетные деньги при большом количестве возможностей и ресурсов.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск:  «Извините за грубость: рот закройте. Популизм в чистом виде, популизм. Вот это сотрудничество».

Такой фразой разразился глава Мурманска в адрес депутатов областной Думы прямо на заседании, когда речь зашла о причинах отказа от ямочного ремонта асфальта во дворах. Напомним, областные власти предлагали помочь городу на условиях софинансирования. Но Андрей Сысоев решил от помощи отказаться, мол, такие работы дело управляющих компаний.

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов Мурманска: «Тарифы, чтобы быть конкурентными, управляющие компании делают, как правило, не все, конечно, но делают небольшие тарифы. И нередко, средств, которые они собирают, хватает только на обслуживание текущих нужд дома - уборка, плановый ремонт подъездов, кровель. А такие моменты не всегда позволяют ремонтировать ямы».

За продолжение этого вида ремонтных работ выступал лично сити-менеджер Евгений Никора. Но в очередной раз интересы главы администрации Мурманска не были услышаны. Хотя он действовал в интересах горожан.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска:  «В прошлом году 326 дворов было отремонтировано таким образом. Это помимо программы капремонта по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году, к сожалению, Совет депутатов отказал мне в этой инициативе. Я озвучивал эту позицию и продолжаю её придерживаться сейчас - это не в интересах мурманчан».

Такая деструктивная позиция при голосовании за программы развития и нежелание искать механизмы совместной деятельности ветвей власти, не даёт городу развития. А это значит, что пока депутаты отталкивают руку помощи в лице губернатора и областного правительства, пока играют в «кто здесь главнее», страдают не они, а их избиратели – мурманчане, которые продолжают жить в разрушающемся городе, городе-герое.

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