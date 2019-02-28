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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.19 19:30

Горсовет «теряет» депутата и оставляет без изменений арендную плату за пользованием земельными участками

В столице Заполярья состоялось пятьдесят пятое заседание Совета депутатов города Мурманска. Народные избранники рассмотрели 13 вопросов, касающихся разных сфер жизни города.

На заседании прозвучала информация и о кадровых изменениях в горсовете.  Директор мурманской прогимназии № 24 Юрий Лимонов объявил о досрочном прекращении своих полномочий депутата пятого созыва по семейным обстоятельствам.

В ходе обсуждения была назначена дата ежегодного отчёта главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева о результатах деятельности за 2018 год. Планируется, что итоги работы будут озвучены 25 апреля.

Ключевым на обсуждении стал вопрос об арендной плате за пользованием земельными участками, находящимися в муниципальной собственности на 2019 год. «Арендная плата останется на уровне прошлых лет, понижающий коэффициент 0,5 тоже должен быть сохранён, - считает Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Это очень важно для экономики города, для её стабильного развития и для планирования  деятельности представителей малого и среднего бизнеса. Это традиционный вопрос, мы его каждый год фактически пролонгируем, это  наши обязательства перед предпринимателями».

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