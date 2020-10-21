Горы асфальтной крошки - вместо ямочного ремонта

Одна мурманчанка в соцсетях возмутилась качеством ямочного ремонта во дворе дома № 14 по улице Софьи Перовской, разместив видео, на котором видна асфальтовая крошка, перемешенная с недавно выпавшим снегом. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на место странного ямочного ремонта.

В одной из групп в соцсетях пользовтели опубликовали видео. На нём придомовая территория, расположенная в самом центре города, отремонтирована очень уж необычно. Асфальтовая крошка, перемешанная со снегом, оказалась буквально размазана по двору. Приехав по указанному адресу на улицу Софьи Перовской, 14, мы действительно заметили среди ям и луж недавно рассыпанное покрытие, а жители многоэтажек попытались нам объяснить откуда оно взялось.

Жительница города Мурманска: «Вчера был ремонт, но только там, где олигархи живут. Там был ремонт, а здесь не ремонтировали».

Такая же картина и во дворах, расположенных неподалеку. Например, на улице Софьи Перовской, 43 автомобилисты паркуются на давно растрескавшемся, словно после извержения вулкана, асфальтовом покрытии. Чуть поодаль снова видим рассыпанную кем-то на скорую руку и плохо утрамбованную строительную крошку. Откуда в Мурманске взялось такое ноу-хау и кто теперь будет убирать его, пока неизвестно.

Что же касается дорог, то множество обращений поступает от жителей Ленинского округа, где ситуация тоже пока далеко не идеальная. На улице вице-адмирала Николаева, ремонт явно затянулся.

Жительница города Мурманска: «Весь этот карнавал с этим ремонтом по федеральному проекту я наблюдаю с момента, когда был вскрыт асфальт. Он был вскрыт в начале июня и до сих пор дорога не сдана. Нет освещения, нет ограждения».

Как отметил профильный министр Артём Гришин во время заседания оперативного штаба, дорожный нацпроект выполнен в Мурманске на 74 процента. Подрядчики на улице Николаева продолжат работать на объекте.