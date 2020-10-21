В столице Кольского Заполярья стартовал народный проект «Дороги Мурманска»Кто из северян не получит налоговые уведомления за 2019 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.20 19:30

Горы асфальтной крошки - вместо ямочного ремонта

Одна мурманчанка в соцсетях возмутилась качеством ямочного ремонта во дворе дома № 14 по улице Софьи Перовской, разместив видео, на котором видна асфальтовая крошка, перемешенная с недавно выпавшим снегом. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на место странного ямочного ремонта.

В одной из групп в соцсетях пользовтели опубликовали видео. На нём придомовая территория, расположенная в самом центре города, отремонтирована очень уж необычно. Асфальтовая крошка, перемешанная со снегом, оказалась буквально размазана по двору. Приехав по указанному адресу на улицу Софьи Перовской, 14, мы действительно заметили среди ям и луж недавно рассыпанное покрытие, а жители многоэтажек попытались  нам объяснить откуда оно взялось.

Жительница города Мурманска: «Вчера был ремонт, но только там, где олигархи живут. Там был ремонт, а здесь не ремонтировали».

Такая же картина и во дворах, расположенных неподалеку. Например, на улице Софьи Перовской, 43 автомобилисты паркуются на давно растрескавшемся, словно после извержения вулкана, асфальтовом покрытии. Чуть поодаль снова видим рассыпанную кем-то на скорую руку и плохо утрамбованную строительную крошку. Откуда в Мурманске взялось такое ноу-хау и кто теперь будет убирать его, пока неизвестно.

Что же касается дорог, то множество обращений поступает от жителей Ленинского округа, где  ситуация тоже пока далеко не идеальная. На улице вице-адмирала Николаева, ремонт явно затянулся. 

Жительница города Мурманска: «Весь этот карнавал с этим ремонтом по федеральному проекту я наблюдаю с момента, когда был вскрыт асфальт. Он был вскрыт в начале июня и до сих пор дорога не сдана. Нет освещения, нет ограждения».

Как отметил профильный министр Артём Гришин во время заседания оперативного штаба, дорожный нацпроект выполнен в Мурманске на 74 процента. Подрядчики  на улице Николаева продолжат работать на объекте.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Коронавирус негативно повлиял на строительство порта «Лавна»
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Комментарий к новости:В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Мир нанотехнологий». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Время потерь: с российскими банками не разбогатеешь и не сохранишь заработанное-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 75 копеек, евро теряет почти 22 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Отопительный сезон в Мурманской области проходит в плановом режиме-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Правила техосмотра автомобилей изменились
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика