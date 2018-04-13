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День за днём с «Арктик-ТВ»13.04.18 19:30

Горы мусора - визитная карточка управляющей компании «Октябрьское ЖЭУ»

Залежи мусора в домах на улице Седова пришлось убирать при помощи погрузчика и самосвала. Управляющая компания «Октябрьское ЖЭУ» две недели не вывозила бытовые отходы, а от обращений жильцов просто отмахивалась.

Собственники квартир одного из домов на улице Седова в течение двух недель утопают в бытовом мусоре. Отходов накопилось  столько, что людям, спасающимся от зловоний, пришлось пойти на крайний шаг и настежь открыть двери подсобных помещений, где накапливаются гниющие бытовые отходы. Но такая мера не спасает от вездесущих разносчиков заразы – крыс, которые облюбовали свалку. Но до недавнего времени на мольбы горожан о помощи,  коммунальщики никак не реагировали.

- Было ощущение, что здесь находится огромная выгребная яма,  - говорит Анна Осауленко, мурманчанка.

Только сегодня, перед приездом съёмочной группы телеканала  «Арктик-ТВ», во дворах наконец-то появились рабочие и тяжелая техника, которые вывезли на самосвале скопившийся мусор. Но это вовсе не значит, что проблему удалось решить окончательно. По словам  представителей управляющей компании, эту работу они делают вынужденно и совсем без охоты. Вывозом мусора должна заниматься специальная организация, с которой коммунальщикам по каким-то причинам договориться пока не могут или банально не удосужились это сделать.

- Проблема в том, что «ОРКО Инвест» не вывозит контейнеры, поэтому управляющая компания решает эту проблему самостоятельно, - говорит Татьяна Симакова, начальник ЖЭУ.

По словам жителей дома, коммунальные платежи они оплачивают исправно, поэтому недоумевают, куда могли подеваться их деньги, почему они не используются по прямому назначению - для ремонта и содержания  дома.

- Мы каждый год проводим собрание,  каждый день к нам приходит руководство и обещает и ремонт, и уборку, - возмущается Светлана Усенова.

Как правило, большинство жителей многоквартирных домов на коммунальные проблемы, касающиеся их лишь косвенно, закрывают глаза,  и с недоумением смотрят на недовольных и куда более инициативных соседей.   Но в этот раз многие собственники  настроены решительно, уже собрали подписи для того, чтобы сменить «Октябрьское ЖЭУ» на более расторопную организацию.

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Последние комментарии

Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
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