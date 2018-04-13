Горы мусора - визитная карточка управляющей компании «Октябрьское ЖЭУ»

Залежи мусора в домах на улице Седова пришлось убирать при помощи погрузчика и самосвала. Управляющая компания «Октябрьское ЖЭУ» две недели не вывозила бытовые отходы, а от обращений жильцов просто отмахивалась.

Собственники квартир одного из домов на улице Седова в течение двух недель утопают в бытовом мусоре. Отходов накопилось столько, что людям, спасающимся от зловоний, пришлось пойти на крайний шаг и настежь открыть двери подсобных помещений, где накапливаются гниющие бытовые отходы. Но такая мера не спасает от вездесущих разносчиков заразы – крыс, которые облюбовали свалку. Но до недавнего времени на мольбы горожан о помощи, коммунальщики никак не реагировали.

- Было ощущение, что здесь находится огромная выгребная яма, - говорит Анна Осауленко, мурманчанка.

Только сегодня, перед приездом съёмочной группы телеканала «Арктик-ТВ», во дворах наконец-то появились рабочие и тяжелая техника, которые вывезли на самосвале скопившийся мусор. Но это вовсе не значит, что проблему удалось решить окончательно. По словам представителей управляющей компании, эту работу они делают вынужденно и совсем без охоты. Вывозом мусора должна заниматься специальная организация, с которой коммунальщикам по каким-то причинам договориться пока не могут или банально не удосужились это сделать.

- Проблема в том, что «ОРКО Инвест» не вывозит контейнеры, поэтому управляющая компания решает эту проблему самостоятельно, - говорит Татьяна Симакова, начальник ЖЭУ.

По словам жителей дома, коммунальные платежи они оплачивают исправно, поэтому недоумевают, куда могли подеваться их деньги, почему они не используются по прямому назначению - для ремонта и содержания дома.

- Мы каждый год проводим собрание, каждый день к нам приходит руководство и обещает и ремонт, и уборку, - возмущается Светлана Усенова.

Как правило, большинство жителей многоквартирных домов на коммунальные проблемы, касающиеся их лишь косвенно, закрывают глаза, и с недоумением смотрят на недовольных и куда более инициативных соседей. Но в этот раз многие собственники настроены решительно, уже собрали подписи для того, чтобы сменить «Октябрьское ЖЭУ» на более расторопную организацию.