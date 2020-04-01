«Горячая линия» и волонтёры выручают пожилых северян

Волонтеры также на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Неоценимую помощь оказывают они тем, кто сегодня отнесён в группу риска - пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Молодые люди в синих куртках с говорящей надписью «Я - волонтёр» самоотверженно помогают тем, для кого банальное посещение соседнего магазина, как говориться «за хлебом», может стать роковым. Активисты доставляют пенсионерам лекарства, продукты, предметы первой необходимости, корм для питомцев, оказывают психологическую помощь. Заявки о помощи принимает по телефону «горячей линии».

Александра Леонова, волонтёр: «Мы приезжаем на место. У нас есть специализированные бланки, которые мы заполняем, вписываем, что нужно, например, бабушке. Мы идём в магазин, расплачиваемся, возвращаем ей продукты и сдачу».

За несколько дней в службу поступили более трёхсот звонков, 80 из них -заявки на такую помощь. Ежедневно волонтёры делают более двадцати выездов. Перед каждой поездкой активистам измеряют температуру, проводят инструктаж по технике безопасности, а так же выдают средства индивидуальной защиты.

Отличить волонтёра просто: он одет в специализированную голубую куртку с надписью «Я - волонтёр», при себе у молодых людей должны быть удостоверение и паспорт. Перед выездом заявителям сообщают имена и фамилии добровольцев, которые к ним приедут. Тем, кто обратился за помощью, нужно быть бдительными: проверять у волонтёров документы и сверять имена, чтобы исключить встречу с мошенниками, которые, маскируясь под добровольцев, могут активизироваться в это время.

Обратиться на «горячую линию» в Мурманске можно по номерам телефонов или электронной почте: 8 (8152) 45-35-39, 45-36-14, 62-09-25 и murmansk.osso@yandex.ru