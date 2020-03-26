«Горячая линия» мурманского оперативного штаба по коронавирусу не выдерживает многочисленных звонков

В течение дня зафиксированы технические сбои из-за предельного числа обращений. Сейчас на линии есть временные перерывы из-за высокой загрузки оборудования «Ростелекома». Зафиксировано, что в секунду поступает до 12 звонков.

В оперативном штабе уверяют, что в ближайшее время технические неполадки будут устранены, а мощность увеличена. Специалисты делают всё, чтобы максимально расширить возможности входящих линий для устойчивой работы и доступности колл-центра.