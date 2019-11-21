Горячая пора у молодёжной команды самого северного клуба по хоккею с мячом «Мурман-2»

Ребята готовятся к всероссийским соревнованиям в Высшей лиге. Одна из тренировок прошла накануне в Мончегорске.

Вместе с хоккейным сезоном стартовал период интенсивной подготовки игроков, в том числе, молодёжной сборной. Тренировка на стадионе детско-юношеской спортивной школы Мончегорска показала, ребята не просто готовятся к всероссийским соревнованиям по хоккею с мячом в Высшей лиге, а настроены побеждать.

В этом сезоне в молодёжной команде не только новые хоккеисты, но и тренер - мастер спорта международного класса Борис Удодов. Чемпион СССР. Лучший полузащитник чемпионата СССР 1972 года. Наставники прилагают все силы для качественной подготовки команды к предстоящим играм.

Активные тренировки у молодёжной команды по хоккею с мячом «Мурман-2» начались в октябре, отдохнуть удаётся только раз в неделю. Нагрузки оправдывают цель – выйти в суперлигу. До первой игры нынешнего сезона осталось немного - уже 26 ноября в Нижнем Новгороде «молодёжка Мурмана» сразиться с местной командой «Старт-2». А с 6 декабря стартует серия домашних игр.