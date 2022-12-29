Горячая вода – долгожданный подарок к Новому году

Жильцам дома №37 по улице Книповича Мурманска провели капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения. Теперь у мурманчан без перебоев из кранов течёт горячая вода. Замена водоподогревателя проведена за счёт субсидирования областного бюджета.

Марина Ковалева живёт в пятиэтажке на улице Книповича. Долгое время жильцы этого дома мучились без горячей воды - бойлер вышел из строя и требовал замены, после которой люди выдохнули с облегчением.

Марина Ковалева, инициативный собственник: «Водичка есть, все рады. Мылись вчера».

А как собственники добились замены? После общего собрания было решено заплатить за установку, к тому же половину немалой суммы компенсируют из регионального бюджета.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Водоподогреватель мы установили в достаточно короткие сроки. Заключили контракт 6 декабря, а сейчас в рабочем порядке принимаем этот водоподогреватель. В дальнейшем мы будем проверять исполнительную документацию, проектную. А завершение приёмки планируем в конце января».

Подрядчик заменил водоподогреватель системы горячего водоснабжения на пластинчатый, провёл изоляцию трубопроводов, установил терморегуляторы и циркуляционный насос.

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «Этот дом – первая ласточка, пилотный проект в данном разделе. Поэтому на следующий год деньги заложены, самое главное, чтобы и жильцы, и управляющие компании обращались напрямую в Фонд капремонта и Минстрой. Их там проконсультируют, там на потоке это стоит».

Событие стало настоящим подарком для жильцов дома в преддверие Нового года. Такая поддержка будет продолжена и в следующем году.