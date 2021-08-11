Горячая вода на дороге - гидравлические испытания помогли обнаружить аварийную трубу в Мурманске

На Верхнеростинском шоссе горячая вода ручьем лилась по проезжей части. Видео с места происшествия жители Мурманска опубликовали в одном из сообществ в социальных сетях.

Энергетики поспешили успокоить горожан, сообщив, что с 10 по 16 августа в Октябрьском районе Мурманска производятся гидравлические испытания тепловых сетей. Под высоким давлением в трубы подается горячая вода, температура которой не превышает 40 градусов. Таким образом удалось обнаружить повреждение сети, питающей подстанцию в районе Верхнеростинского шоссе.

После того, как ресурсники обнаруживают порыв на трубе, подача теплоносителя от котельной прекращается. Начинается следующий этап летних ремонтов – аварийно земляные работы.

Ещё раз напомним, такие испытания продлятся до 16 августа. К слову, прорыв на ВРШ уже устранили, последствий от водопада нет, мы проверили.