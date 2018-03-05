Горячая вода в кастрюлях или из крана – решать самим жильцам

Долгожданная горячая вода. Жители дома № 4 по улице Сомова в Мурманске полгода грели воду в вёдрах и кастрюлях. Но пока одни просто жаловались на сломанный бойлер, другие обивали пороги чиновников, чтобы узнать, как конкретный дом можно внести в уже утверждённую программу капитального ремонта, чтобы устранить эту поломку.

На улице Сомова 4, как это ни удивительно, к поломке бойлера были готовы. Активная жительница, зная, что в Мурманске несколько домов уже месяцами и даже годами обходятся без горячего водоснабжения, заранее узнала об износе водонагревающего устройства в своём доме. Узнав ответ, поняла, что нельзя медлить.

- Когда я получила ответ об 85-процентном износе, то поняла, что в доме предаварийная ситуация, - рассказывает Ольга Кондрашкина, активистка. - Я начала искать пути, чтобы провести замену старого оборудования за счёт средств капремонта. Но бойлер подвёл, 1 сентября прошлого года он сломался.

Ольга Кондрашкина инициировала собрания собственников, подключила управляющую компания. В итоге был подготовлен пакет документов, администрация Мурманска внесла дом в сводный краткосрочный план капитального ремонта. Правительство одобрило, Фонд капитального ремонта провёл конкурс, определил подрядчика и ремонтные работы стартовали.

- Когда мы сюда въехали, то тут стоял старый бойлер, мы его демонтировали. Установили новый, - рассказывает Кирилл Чумак, мастер подрядной организации. - Он занимает мало места, отличается простотой обслуживания, высокой энергоэффективностью, меньшими потерями, КПД его выше в 3-5 раз.

Татьяна Денисова, житель дома № 4 по улице Сомова: «Сейчас горячей водой мы довольны».