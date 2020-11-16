Горячие выходные заполярных огнеборцев

Баня, гараж и старый топливный резервуар. Выходные у спасателей выдались напряжёнными. В области пришлось ликвидировать сразу несколько возгораний.

Пострадали от едкого дыма жители Кандалакши. Как сообщается в одном из пабликов города, в районе промзоны на объездной возник пожар. Очевидцы пояснили, что горел старый резервуар, возгорание контролируемое опасности не представляло.

А в Полярном огонь охватил баню. Деревянное сооружение находилось, за городской чертой. Пламя не перекинулось на соседние строения только благодаря оперативной работе пожарных.