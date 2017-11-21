Горячий вторник - пожар на судне, судно в доке, док на воде

Сегодня в мурманской гавани случился пожар. Загорелся траулер «Одиссей-1», который находился в сухом доке судоремонтного завода Морского флота. На месте ЧП работали силы трёх пожарных частей.

Над Кольским заливом стелется дым. Горит краболов «Одиссей-1». Возгорание на судне, стоящем в сухом доке судоремонтного завода ММФ, случилось примерно в половину десятого утра. На место ЧП выехали силы трёх пожарных частей города. К этому времени пожар на борту траулера охватил 200 квадратных метров. Это примерно треть судна длиной 51 и шириной 12 метров.

К пяти вечера пожар всё ещё потушить не удалось. Судно «Одиссей-1», спущенное на воду в 1979 году в американском городе Локпорт, в 1994 году купила рыболовецкая компания Петропавловска-Камчатского. Однако, осенью этого года его выкупила, расположенная в Мурманске, фирма «Зигранд» и оно поменяло порт приписки на Мурманск.

Информации о пострадавших в пожаре нет.

- Мы сейчас работаем на плавучем доке, где стоит судно «Одиссей», на котором происходит большой пожар, - рассказывает Артур Хачатрян, заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области. - Пожар охватывает примерно 200 метров квадратных. Здесь сосредоточены силы и средства Мурманского пожарно-спасательного гарнизона. Работает оперативный штаб тушения пожара, налажено взаимодействие со всеми службами жизнеобеспечения и администрацией порта.