Горящая крыша дома вызвала интерес у прохожих

На улице Буркова пожарным сегодня пришлось тушить крышу пятиэтажки. Пожар вспыхнул во время проведения ремонтных работ на кровле. Необычное происшествие сняли на камеры мобильных телефонов очевидцы.

Сообщение о пожаре на кровле одной из пятиэтажек на улице Буркова появилось в соцсетях около часа дня. Очевидцы сразу же выложили видео с места ЧП. На нём видно полыхающую крышу и рабочего, который спасает от огня рулоны рубероида.

Как сообщили жильцы дома, недавно они жаловались на протекающую кровлю. Сегодня утром приехали рабочие. Очевидно, во время ремонта и случился пожар.

Разгуляться огню не дали. Пожарные прибыли на место ЧП быстро и, на радость собравшимся зрителям, залили пламя пеной. Сильно ли пострадало покрытие, доставил ли пожар какие-то неудобства жителям дома, пока неизвестно.