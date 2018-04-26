ПРОЩЕ ГОВОРЯ: 50 лет в танце - только в «Радость»Мурманчан приглашают принять участие в общегородских субботниках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»26.04.18 19:30

Горящая крыша дома вызвала интерес у прохожих

На улице Буркова пожарным сегодня пришлось тушить крышу пятиэтажки. Пожар вспыхнул во время проведения ремонтных работ на кровле. Необычное происшествие сняли на камеры мобильных телефонов очевидцы.

Сообщение о пожаре на кровле одной из пятиэтажек на улице Буркова появилось в соцсетях около часа дня. Очевидцы сразу же выложили видео с места ЧП. На нём видно полыхающую крышу и рабочего, который спасает от огня рулоны рубероида.

Как сообщили жильцы дома, недавно они жаловались на протекающую кровлю. Сегодня утром приехали рабочие. Очевидно, во время ремонта и случился пожар.

Разгуляться огню не дали. Пожарные прибыли на место ЧП быстро и, на радость собравшимся зрителям, залили пламя пеной. Сильно ли пострадало покрытие, доставил ли пожар какие-то неудобства жителям дома, пока неизвестно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 446 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.04:55«Врачи». Ток-шоу (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика