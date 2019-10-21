Горящее масло доставило много хлопот огнеборцам Мурманска

Серьёзный пожар вспыхнул на территории Мурманской судоверфи. В одном из одноэтажных строений на улице Траловой областного центра загорелось отработанное машинное масло.

Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в начале пятого утра 21 октября. Из-за открытого пламени и сильного задымления почти сразу пожару был присвоен второй номер сложности. Чтобы локализовать огонь спасателям пришлось привлечь 13 единиц техники и 37 человек личного состава.

Поскольку строение находилось в промышленной припортовой зоне, а ЧП произошло рано утром, людей на территории не было, эвакуация не проводилась. Пострадавших, спасенных и погибших нет.

Пожарным потребовалось около 5 часов, чтобы справиться с огнём. Специалистам ещё предстоит выяснить причины возгорания.