Горят на Жилстрое заброшенные «деревяшки»

В Мурманске не улице Декабристов, 30 огонь охватил деревянное нежилое здание. Площадь возгорания специалисты оценили в 700 кв. метров, Чтобы ликвидировать пожар специалистам пришлось временно перекрыть движение по проспекту Кирова.

Не так давно в районе Жилстроя горела деревяшка на улице Фрунзе, 12. Сегодня история повторилась только уже с другим аварийным зданием. Ранним утром диспетчерам пожарной части поступило сообщение о возгорании двухэтажного деревянного нежилого дома на Декабристов, 30. Пожар распространился на 700 кв. метров, на месте работали пожарно-спасательные подразделения Мурманской области.

Отряды справились оперативно и возгорание было ликвидировано за несколько часов.