Госавтоинспекция Мурманской области обращает внимание водителей и пешеходов на меры предосторожности в ненастную погоду

А в областном центре уже начинает идти снег.

Во время дождя необходимо снизить скорость, поскольку значительно ухудшается видимость. Кроме того, при мокром асфальте коэффициент сцепления колес с дорогой снижается в 1,5-2 раза, а это увеличивает тормозной путь и ухудшает устойчивость машины, отмечают в автоинспекции.

Во время снегопадов особое внимание нужно обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, исключить резкие маневры и обгоны при наличии встречного транспорта, даже на большом расстоянии.

Пешеходы также должны быть осторожны при переходе проезжей части.