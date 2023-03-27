Госавтоинспекция Мурманской области подвела итоги операции «Встречная полоса»

За 10 дней сотрудниками Госавтоинспекции региона было пресечено почти 230 нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу.

Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения – документы заберут уже на год.

Госавтоинспекция Мурманской области призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям.