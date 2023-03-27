День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.23 19:30
Госавтоинспекция Мурманской области подвела итоги операции «Встречная полоса»
За 10 дней сотрудниками Госавтоинспекции региона было пресечено почти 230 нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу.
Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения – документы заберут уже на год.
Госавтоинспекция Мурманской области призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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