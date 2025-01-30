Госавтоинспекция опровергла информацию о массовом аннулировании регистрации транспортных средств, ввезённых по параллельному импорту

Опубликованная на одном из интернет-ресурсов информация о том, что ведомство массово аннулирует регистрацию по причине неуплаченного в полном объёме утилизационного сбора, не соответствует действительности.

В МВД так же опубликовали перечень таких оснований.

При этом изменение статуса оформленного на транспортное средство электронного паспорта к ним не относится. Однако изменение такого статуса может повлечь за собой отказ в проведении каких-либо регистрационных действий в дальнейшем, но не препятствует эксплуатации уже зарегистрированного автомобиля.

Вопросы, связанные с взысканием недоплаты по утилизационному сбору, должны разрешаться в рамках таможенного и гражданского законодательства, пояснили в ГАИ.