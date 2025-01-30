День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.25 19:30
Госавтоинспекция опровергла информацию о массовом аннулировании регистрации транспортных средств, ввезённых по параллельному импорту
Опубликованная на одном из интернет-ресурсов информация о том, что ведомство массово аннулирует регистрацию по причине неуплаченного в полном объёме утилизационного сбора, не соответствует действительности.
В МВД так же опубликовали перечень таких оснований.
При этом изменение статуса оформленного на транспортное средство электронного паспорта к ним не относится. Однако изменение такого статуса может повлечь за собой отказ в проведении каких-либо регистрационных действий в дальнейшем, но не препятствует эксплуатации уже зарегистрированного автомобиля.
Вопросы, связанные с взысканием недоплаты по утилизационному сбору, должны разрешаться в рамках таможенного и гражданского законодательства, пояснили в ГАИ.
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