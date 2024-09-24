Госавтоинспекция предупреждает о возможном ухудшении дорожных условий

В некоторых частях региона начинают выпадать снег. Температура воздуха может колебаться от 0 градусов до незначительного потепления. При таких условиях на дорогах региона возможно образование наледи.

Это существенно снижает уровень сцепления с дорожным полотном. Водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными, стоит выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий, а также заблаговременно снижать скорость в зонах образовательных учреждений и пешеходных переходов.

Сотрудники автоинспекции советуют также правильно выбирать безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств и задуматься о смене летней резины на зимнюю.

Пешеходам в условиях ограниченной видимости нужно ответственнее отнестись к переходу дороги.