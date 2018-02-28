Госавтоинспекция проводит операцию «Нетрезвый водитель»

С 24 февраля по 11 марта на территории Мурманской области проводится мероприятие по выявлению недобросовестных водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает автовладельцам о том, что даже незначительное количество выпитого алкоголя существенно снижает скорость реакции водителя.

- За первые три дня при проведении оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками Госавтоиспекции было выявлено более 18 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В трёх случаях водители допустили подобное нарушение повторно, - сообщил Александр Игнатович, инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области.