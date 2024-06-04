Госавтоинспекторы Кольского района остановили пьяного водителя на дороге в аэропорт

В районе 15-го километра автодороги к аэропорту сотрудники ДПС остановили автомобиль марки «Форд».

Инспекторы заметили у водителя признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на месте, которое подтвердило догадки.

В отношении северянина составили административный протокол и отстранили от вождения. Теперь ему грозит наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.