Госавтоинспекторы Мурманска провели рейд по тонировке автостёкол

Тонировка не только защищает салон автомобиля от солнечных лучей, но и делает его комфортнее для автовладельца, а ещё прячет его от посторонних глаз.

По статистике, в России каждый день происходит около 350 автоаварий в день, часть из них с летальным исходом. Большинство ДТП происходит из-за превышения скорости и невнимательности. Но больше всего эти факторы провоцирует тонировка автомобилей. Поэтому госавтоинспекторы Мурманска выехали в рейд по тонировке.

Тонировка не только защищает салон автомобиля от солнечных лучей, но и делает его комфортнее для автовладельца, а ещё прячет его от посторонних глаз.

У чёрной пленки на стеклах есть и минусы. Водителю, особенно в тёмное время суток, сложнее различать, например, пешеходов на дороге. Видимость сильно уменьшается, что может спровоцировать аварийные ситуации. Чтобы ДТП было меньше, сотрудники Госавтоинспекции отправились в рейд по поиску «затонированных вкруг» автомобилей.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «За два месяца 2025 года уже привлечены к административной ответственности 88 автовладельцев. Это говорит о том, что северяне активно, к сожалению, используют тонировку. И проведение таких рейдов, действительно, необходимо и повышает эффективность в сфере безопасности дорожного движения».

«Ты извини, если че», - гласит надпись на автомобиле нарушителя - водителя, которого остановили инспекторы. Он сразу сообразил причину такого внимания к нему, сразу устранил излишнюю тонировку. Однако от штрафа его это не спасло.

Полностью затонировал свой автомобиль и водитель «Вольво». Измерительный прибор показал, что боковые стекла пропускают всего 3% света, а лобовое – 36 при разрешённом минимуме в 70%.

Мужчина не стал снимать плёнку сразу, поэтому дорожные полицейские вместе со штрафом выдали ему и предписание на устранение нарушения.

Игорь Колядов, заместитель командира 3 взвода ГАИ г. Мурманска: «Данный рейд направлен на выявление автомобилей и привлечение к административной ответственности водителей, нарушающих статью 12.5.3 КоАп РФ - нанесение покрытия в виде плёнок на боковые и лобовое стёкла автомобиля».

За данное нарушение автолюбителям грозит штраф в размере 500 рублей, а за повторное могут арестовать на 15 суток.