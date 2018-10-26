Госавтоинспекторы областного центра провели мастер-класс по изготовлению светоотражателей

Впереди полярная ночь, а это значит - неожиданностей на дороге может стать больше. Госавтоинспекторы областного центра помогли пенсионерам приготовиться к непростому для заполярья периоду и обеспечить светоотражателями не только себя, но и учащихся школ города.

День заметно пошел на убыль, впереди полярная ночь - период сложный для всех участников движения. Водителю трудно разглядеть на дороге пешехода, особенно в темной одежде. Уберечь и тех и других от неприятностей на дороге помогут светоотражатели. В это время они пользуются особым спросом в магазинах, а бывает даже, становятся дефицитным товаром. Но покупать такие ленты и значки совсем необязательно, можно изготовить их своими руками, что наглядно продемонстрировали инспекторы Мурманского ГИБДД.

Форму, размер и цвет световозвращающих элементов из специальной пленки участники мастер-класса выбирали сами. Часть работ пенсионеры из Социально-реабилитационного отделения для пожилых горожан, куда пришли сотрудники автоинспекции, оставили себе, остальные передали сотрудникам полиции. Их раздадут воспитанникам и ученикам образовательных учреждений областного центра.

Кроме того, пенсионеры решили и дальше помогать дорожным полицейским в работе с детьми в целях профилактики аварий на дороге и связанного с ними травматизма.