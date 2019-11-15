Госавтоинспекторы Оленегорска задержали нетрезвого водителя за рулем угнанного автомобиля

Экипаж ДПС остановил автомобиль «ВАЗ» для проверки. За рулем был 39-летний местный житель. Инспекторы сразу заметили, что мужчина нетрезв, это подтвердило и освидетельствование.

Северянина задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что ранее мужчина был осуждён за нарушение правил дорожного движения, при этом автомобиль, которым он управлял, ему не принадлежит. Как выяснилось, машину он взял на работе, чтобы привезти из дома корм для служебных собак. В настоящее время в отношении водителя возбуждены уголовные дела. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.