Госавтоиспекция переходит на удалёнку

Госавтоинспекция Мурманской области также переходит на удаленную работу и информирует об изменении в графике приёма граждан в связи с противоэпидемическими мерами.

Перевод на удалёнку позволит минимизировать число контактов и, соответственно, снизит вероятность заражения вирусными инфекциями. Во избежание очередей регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ Мурманской области перейдут на дистанционный принцип взаимодействия с автолюбителями.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «С 24 марта в целях исключения скопления граждан мы будем решать все вопросы через портал «Госуслуги» и через единый портал нашего ведомства по предварительной записи».