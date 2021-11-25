Госдума может 16 декабря рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов

229 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+115), Кандалакшском районе (+26) и Североморске (+20).

Госдума может на пленарном заседании 16 декабря рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, свидетельствующих о прививке от ковида или перенесённом заболевании. Об этом сообщает ТАСС. Совет Думы ранее направил документ для обсуждения в субъекты, в Общественную и Счётную палаты, Совет Федерации.

Напомним, правительство России внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах 12 ноября. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.