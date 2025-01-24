Госдума направила в правительство РФ проект закона о выплатах маткапитала студенткам

Размер материнского капитала для данной категории граждан будет составлять более 833 тысяч рублей, а в случае рождения второго ребёнка, увеличится на 202 тысячи.

Законопроектом предлагается предоставить право на дополнительные меры государственной поддержки женщинам, родившим или усыновившим первого ребёнка начиная с 1 января 2025 года, если на дату рождения ребёнка они не достигли возраста 25 лет и остаются студентами, обучающимися впервые по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования.

Размер материнского капитала для данной категории граждан будет составлять более 833 тысяч рублей, а в случае рождения второго ребёнка, увеличится на 202 тысячи.

По мнению авторов законопроекта, молодые россиянки не торопятся становиться мамами, откладывая рождение малыша на более поздний возраст, опасаясь безденежья, что негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.