Госдума приняла «антивирусные законы»

После одобрения его в СФ и подписания Президентом РФ правительство РФ имеет право вводить режим повышенной готовности или режим ЧС на всей территории России либо на её части. Законы также определяют ответственность за нарушение режима карантина. И если такая халатность привела к смерти людей, нарушитель отправится за решетку на 7 лет.

«Антивирусные законы» прокомментировал депутат Госдумы Алексей Веллер: «Приняты решения об усиление ответственности. Надеюсь, не придётся пользоваться этой статьёй. Внесены изменения в законы, связанные с начислением пособий по временной нетрудоспособности. Внесены изменения – полномочия даны правительству в части сокращения срока процедур по закупке товаров первой необходимости и много других важных законов, которые должны отрегулировать положение дел в кризисной ситуации в стране».