День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.22 19:30
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс о трудовых правах работников, призванных по частичной мобилизации
Согласно законопроекту, трудовой договор с мобилизованными будет приостанавливаться до момента окончания военной службы.
В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в или проходящими военную службу по контракту». Военный как резервист, так и контрактник получит право приостановить исполнение своих обязательств перед кредитной организацией на срок прохождения военной службы.
В случае гибели или получения первой категории инвалидности обязательства по кредитам прекращаются в полном объёме.
Дума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении ближайшее время.
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Последние комментарии
Татьяна
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