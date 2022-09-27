Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс о трудовых правах работников, призванных по частичной мобилизации

Согласно законопроекту, трудовой договор с мобилизованными будет приостанавливаться до момента окончания военной службы.

В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в или проходящими военную службу по контракту». Военный как резервист, так и контрактник получит право приостановить исполнение своих обязательств перед кредитной организацией на срок прохождения военной службы.

В случае гибели или получения первой категории инвалидности обязательства по кредитам прекращаются в полном объёме.

Дума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении ближайшее время.