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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.22 19:30

Госдума приняла ряд законопроектов, которые напрямую касаются участников специальной военной операции

Принят закон, разрешающий мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкое преступление. Но осужденных по некоторым статьям (например, терроризм, госизмена, публичные призывы к экстремизму и другие) закон не затронет.

Добровольцев приравняли к контрактникам.

Ранее правительство одобрило законопроект, согласно которому добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий.

Также принят закон об альтернативной службе в период мобилизации. Согласно нему, альтернативная гражданская служба сохраняется для тех, кто проходит её в организациях вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала. При объявлении мобилизации эти лица продолжают проходить такую службу.

Кроме этого, принят закон, разрешающий мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкое преступление. Но осужденных по некоторым статьям (например, терроризм, госизмена, публичные призывы к экстремизму и другие) закон не затронет.

 

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24.10.22 21:03
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Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
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Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
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