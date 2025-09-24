Госдума приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение года

Инициатива была внесена на рассмотрение 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов.

В настоящее время призыв проходит с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Согласно законопроекту, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством сроки (как и раньше дважды в год) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.

Закон, если его примут, вступит в силу с 1 января 2026 года.